Российский офицер приказал своим ударить по нему из "Градов" для обмана ВСУ и спас роту
Капитан Пивоваров в окружении ВСУ спас товарищей, дважды вызвав на себя огонь
Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров в окружении дважды вызвал на себя огонь ВСУ. Фото © t.me / Минобороны России
Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров, попав в окружение ВСУ, отдал приказ своим бойцам выходить, а сам вызвал на себя огонь из "Градов". За самоотверженный подвиг он получил "Золотую Звезду" Героя России. О ситуации на поле боя офицер рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров в окружении дважды вызвал на себя огонь ВСУ. Видео © t.me / Минобороны России
Российское подразделение оказалось в окружении, когда с тыла подошли бойцы ВСУ на танках и БТР. Российские солдаты приняли круговую оборону. Когда боеприпасов осталось совсем мало, он отдал своим бойцам приказ отходить к более выгодным позициям и вызвал огонь на себя. По словам офицера, когда одна из двух частей подразделения отошла от лесополосы, он связался с командованием и, назвав свои координаты, попросил атаковать местность.
"Комбриг дал добро, по лесополосе отработали пакетом "Градов", но, так как мы были хорошо окопаны, все находились в траншеях и ячейках, ранений серьёзных никто не получил — максимум контузия. Были слышны крики противника, который не ожидал, что мы там находимся и наша артиллерия по нам же и отрабатывает. Они этого не ожидали и поэтому не успели спрятаться", — рассказал Пивоваров.
Когда огневую точку покинул весь состав подразделения, командир, оставшись там, вызвал повторно на себя огонь артиллерии. "Грады" вновь нанесли удар по скорректированным координатам, после чего Пивоваров приступил к отходу из опорного пункта.
"Ни о чём не думал в тот момент. Думал: самое главное, если не получится выйти всем, как можно больше забрать с собой противника. Но так как люди вышли, то было проще вызывать", — добавил офицер.
Ранее лётчик, чей самолёт подбили ВСУ, два дня добирался к позициям РФ с осколком в области сердца. Его преследовали украинские бойцы, но из-за облачности дроны не смогли найти пилота. К концу вторых суток он сумел выйти к российскому блокпосту.