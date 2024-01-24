Сбитый в зоне СВО российский лётчик два дня шёл к своим с осколком под самым сердцем

Российский лётчик Су-25 попал под обстрел ВСУ во время выполнения боевого задания в марте 2022 года, катапультировался, а затем двое суток с осколком в груди уходил от преследования украинских солдат. Историю Героя России гвардии майора Ивана Редкокашина публикует Минобороны РФ.

Герой России гвардии майор Иван Редкокашин рассказал, как с ранением груди выбирался из тыла противника. Видео © t.me / Минобороны России

"В тот день мне, скажем так, не повезло. Прилетела в самолёт ракета. Видимо, большая — потому что произошёл отказ управления, пожар одного двигателя, потом сразу же второго... Катапультировался. Приземлился в поле, встал, обернулся — уже стреляют, кто-то ко мне бежит", — вспоминает пилот.

Он забрал из самолёта автомат, две гранаты и побежал к ближайшему лесу. Осколками ему посекло лицо, а ранению в грудь он значения не придал и просто заклеил рану пластырем, чтобы не капала кровь. Как позже оказалось, кусок металла вонзился военнослужащему под самое сердце и мог в любой момент привести к смерти.

Редкокашин смог оторваться от преследования, а благодаря облачности вражеские беспилотники не заметили его. Было холодно, шёл снег, ночью пробирала дрожь из-за промокших ног, рассказал военный. Выбираться к своим пришлось из глубокого тыла противника. Днём пробирался лесами, а ночью просто шёл по дорогам через населённые пункты, чтобы местные не принимали за чужака.

"Просто дорога, я иду по центру. Если бы я где-то прятался, сразу поняли бы, что идёт чужой. А непонятный человек — мишень что для своих, что для чужих", — пояснил Редкокашин.

К концу вторых суток майор вышел к российскому блокпосту. Сослуживцы проверили его личность, а затем сразу отправили в госпиталь. После лечения Редкокашин вновь отправился на фронт. Дома его дожидаются дети и жена. По словам военнослужащего, супруга стойко восприняла новость о его ранении и гордится подвигом мужа. В августе 2023 года Редкокашин стал Героем России за выполнение боевых задач во вражеском тылу.