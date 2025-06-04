Папа римский Лев XIV попросил Путина сделать жест ради мира
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным папа римский Лев XIV заявил о необходимости «сделать жест, способствующий миру». Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Понтифик убеждён, что именно открытый диалог может стать ключом к разрешению многолетних противоречий.
«Папа римский призвал Россию сделать шаг навстречу миру и подчеркнул, что только через общение можно достичь взаимопонимания и конструктивных решений», – заявил Бруни.
О разговоре между Путиным и папой также сообщили в Кремле, однако просьба понтифика о мире в официальном сообщении администрации президента РФ не была упомянута. Российский лидер также выразил сомнения относительно возможности переговоров с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что сложно вести диалог с теми, кто делает ставку на террор.