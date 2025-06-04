Папа римский Лев XIV попросил Путина сделать жест ради мира

В ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным папа римский Лев XIV заявил о необходимости «сделать жест, способствующий миру». Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Понтифик убеждён, что именно открытый диалог может стать ключом к разрешению многолетних противоречий.