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4 июня, 20:04

Папа римский Лев XIV попросил Путина сделать жест ради мира

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным папа римский Лев XIV заявил о необходимости «сделать жест, способствующий миру». Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Понтифик убеждён, что именно открытый диалог может стать ключом к разрешению многолетних противоречий.

«Папа римский призвал Россию сделать шаг навстречу миру и подчеркнул, что только через общение можно достичь взаимопонимания и конструктивных решений», – заявил Бруни.

Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа
Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

О разговоре между Путиным и папой также сообщили в Кремле, однако просьба понтифика о мире в официальном сообщении администрации президента РФ не была упомянута. Российский лидер также выразил сомнения относительно возможности переговоров с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что сложно вести диалог с теми, кто делает ставку на террор.

Юния Ларсон
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