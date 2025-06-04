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4 июня, 17:13

Путин провёл первый телефонный разговор с папой римским Львом XIV

Владимир Путин, Лев XIV. Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / FABIO FRUSTACI

Владимир Путин, Лев XIV. Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / FABIO FRUSTACI

Президента России Владимир Путин впервые провёл телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Об этом сообщили в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV. Владимир Путин ещё раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии. беих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей», — говорится в публикации.

Российский лидер передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении по просьбе патриарха Кирилла. В свою очередь Лев XIV высказался в пользу продолжения важных связей между двумя сестринскими церквами.

Путин подтвердил заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта на Украине дипломатией, но подчеркнул, что для устойчивого мира должны быть устранены первопричины кризиса. Также он уведомил понтифика о договорённостях, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле.

Глава РФ поблагодарил собеседника за готовность помочь в урегулировании конфликта и подчеркнул ставку Киева на эскалацию, в частности — диверсии в отношении гражданской инфраструктуры. Также президент выразил надежду, что Святой Престол будет более активно выступать за поддержку свободу вероисповедания в Незалежной. В Кремле отметили, что разговор был конструктивным и стороны договорились поддерживать контакты.

Папа римский ещё не передал Кремлю предложение о переговорах Путина с Зеленским в Ватикане
Папа римский ещё не передал Кремлю предложение о переговорах Путина с Зеленским в Ватикане

Напомним, что предыдущий Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похороны состоялись 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал перуанского происхождения Роберт Фрэнсис Прево (Превост), взявший имя Лев XIV.

Юрий Лысенко
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