Путин провёл первый телефонный разговор с папой римским Львом XIV
Владимир Путин, Лев XIV. Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / FABIO FRUSTACI
Президента России Владимир Путин впервые провёл телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Об этом сообщили в Кремле.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV. Владимир Путин ещё раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии. беих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей», — говорится в публикации.
Российский лидер передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении по просьбе патриарха Кирилла. В свою очередь Лев XIV высказался в пользу продолжения важных связей между двумя сестринскими церквами.
Путин подтвердил заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта на Украине дипломатией, но подчеркнул, что для устойчивого мира должны быть устранены первопричины кризиса. Также он уведомил понтифика о договорённостях, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле.
Глава РФ поблагодарил собеседника за готовность помочь в урегулировании конфликта и подчеркнул ставку Киева на эскалацию, в частности — диверсии в отношении гражданской инфраструктуры. Также президент выразил надежду, что Святой Престол будет более активно выступать за поддержку свободу вероисповедания в Незалежной. В Кремле отметили, что разговор был конструктивным и стороны договорились поддерживать контакты.
Напомним, что предыдущий Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Его похороны состоялись 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. 8 мая конклав завершил процесс избрания нового папы римского, возвестив об этом белым дымом из трубы. Главой Ватикана стал американский кардинал перуанского происхождения Роберт Фрэнсис Прево (Превост), взявший имя Лев XIV.