Путин провёл первый телефонный разговор с папой римским Львом XIV

Президента России Владимир Путин впервые провёл телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Об этом сообщили в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Папой Римским Львом XIV. Владимир Путин ещё раз поздравил понтифика с избранием и пожелал ему успехов в исполнении столь высокой миссии. беих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей», — говорится в публикации.

Российский лидер передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении по просьбе патриарха Кирилла. В свою очередь Лев XIV высказался в пользу продолжения важных связей между двумя сестринскими церквами.

Путин подтвердил заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта на Украине дипломатией, но подчеркнул, что для устойчивого мира должны быть устранены первопричины кризиса. Также он уведомил понтифика о договорённостях, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле.