Кардинал из США был избран новым папой римским

Американец Роберт Прево, 69-летний сторонник социальных реформ и защитник уязвимых групп, стал первым представителем США, возглавившим Католическую церковь. Его богатый опыт включает в себя почти 30 лет миссионерской работы в Перу, где он руководил епархиями и получил гражданство. В 2023 году Прево возглавил ватиканскую службу, ответственную за назначение епископов. Прево имеет степень бакалавра математических наук, полученную в Университете Вилланова.