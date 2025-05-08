Кардинал из США был избран новым папой римским
Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым папой римским
Роберт Фрэнсис Прево. Обложка © ТАСС / AP / Riccardo De Luca
Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран новым папой римским. Он взял имя Лев XIV, сообщает Vatican News.
Американец Роберт Прево, 69-летний сторонник социальных реформ и защитник уязвимых групп, стал первым представителем США, возглавившим Католическую церковь. Его богатый опыт включает в себя почти 30 лет миссионерской работы в Перу, где он руководил епархиями и получил гражданство. В 2023 году Прево возглавил ватиканскую службу, ответственную за назначение епископов. Прево имеет степень бакалавра математических наук, полученную в Университете Вилланова.
В своём первом обращении к верующим, понтифик призвал к построению мостов диалога и установлению мира.
Напомним, что предыдущий Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.