Конклав избрал нового папу римского — из Сикстинской капеллы появился белый дым
В Ватикане выбрали нового папу римского
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Новый глава Католической церкви избран: из Сикстинской капеллы в Ватикане появился белый дым, сигнализирующий об успехе голосования. Об это сообщает Vatican News.
В ближайшие часы станет известно, кто станет новым понтификом. До этого кардиналы голосовали уже трижды, но пока не смогли избрать нового главу Католической церкви.
Напомним, что предыдущий Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.