Конклав избрал нового папу римского — из Сикстинской капеллы появился белый дым

Новый глава Католической церкви избран: из Сикстинской капеллы в Ватикане появился белый дым, сигнализирующий об успехе голосования. Об это сообщает Vatican News .

В ближайшие часы станет известно, кто станет новым понтификом. До этого кардиналы голосовали уже трижды, но пока не смогли избрать нового главу Католической церкви.