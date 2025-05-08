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Регион
8 мая, 11:07

Вновь чёрный дым: Конклав опять не смог договориться и избрать нового папу римского

Конклав не смог избрать папу римского в ходе второго и третьего тура голосования

Обложка © X/ PopCrave

Обложка © X/ PopCrave

Второй и третий туры голосования на конклаве, где должны избрать нового 267-го папу римского, прошли безрезультатно. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане вновь пошёл чёрный дым, символизируя неудачный исход. В конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии. Голосование будет продолжаться, пока один из кандидатов не наберёт 89 голосов.

Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошёл чёрный дым. Видео © X/ VaticanNews

Следующие два голосования запланированы на четверг. Если новый папа римский не будет избран и на них, то о неудачном исходе объявят через чёрный дым в 19 часов по местному времени. При положительном исходе из трубы повалит белый дым. Всё, что связано с выборами понтифика, должно сохранятся в тайне.

Напомним, что предыдущий Папа Римский Франциск ушёл из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт, который вызвал остановку сердца. Похоронили его 26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Над Сикстинской капеллой в Ватикане поставили трубу перед выборами нового папы
Над Сикстинской капеллой в Ватикане поставили трубу перед выборами нового папы
Полина Никифорова
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