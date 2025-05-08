Вновь чёрный дым: Конклав опять не смог договориться и избрать нового папу римского

Второй и третий туры голосования на конклаве, где должны избрать нового 267-го папу римского, прошли безрезультатно. Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане вновь пошёл чёрный дым, символизируя неудачный исход. В конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии. Голосование будет продолжаться, пока один из кандидатов не наберёт 89 голосов.

Следующие два голосования запланированы на четверг. Если новый папа римский не будет избран и на них, то о неудачном исходе объявят через чёрный дым в 19 часов по местному времени. При положительном исходе из трубы повалит белый дым. Всё, что связано с выборами понтифика, должно сохранятся в тайне.