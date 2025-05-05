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Регион
5 мая, 14:02

Раскрыто возможное имя нового папы римского

Историк Темпл считает, что новый папа римский назовётся Лео или Иннокентием

Обложка © Getty Images / Vatican Pool

Обложка © Getty Images / Vatican Pool

Новый папа римский, скорее всего, возьмёт себе имя Лео или Иннокентий, однако окончательно этот момент будет утверждён позже. Об этом CNN рассказал доцент кафедры истории католицизма в Центре католических исследований Даремского университета Лиам Темпл.

Он пояснил, что имя Лео будет ознаменовать собой память о Папе Льве XIII, который обрёл известность за приверженность принципам социальной справедливости и достойной оплате труда. А второе имя отсылает прихожан к судьбе Иннокентия XIII, отдавшего годы своей жизни борьбе с коррупцией. Аналитик не исключил, что пост папы римского может занять и представитель с Глобального Юга. Тогда возможные имена понтифика — Геласий, Мильтиад или Виктор.

«После X века принятие папами нового имени стало обычной практикой после их избрания, поскольку папы из таких стран, как Франция и Германия, принимали более итальянские по звучанию имена, чтобы подражать своим предшественникам», — напомнил профессор.

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Напомним, 21 апреля скончался папа римский Франциск, ему было 88 лет. Сейчас готовится избрание нового понтифика. Известно, что кардиналы, не достигшие 80 лет, смогут участвовать в конклаве, который назначили на 7 мая. Историки считают, что исход голосования определит дальнейший курс Католической церкви.

Татьяна Миссуми
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