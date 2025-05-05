Раскрыто возможное имя нового папы римского

Новый папа римский, скорее всего, возьмёт себе имя Лео или Иннокентий, однако окончательно этот момент будет утверждён позже. Об этом CNN рассказал доцент кафедры истории католицизма в Центре католических исследований Даремского университета Лиам Темпл.

Он пояснил, что имя Лео будет ознаменовать собой память о Папе Льве XIII, который обрёл известность за приверженность принципам социальной справедливости и достойной оплате труда. А второе имя отсылает прихожан к судьбе Иннокентия XIII, отдавшего годы своей жизни борьбе с коррупцией. Аналитик не исключил, что пост папы римского может занять и представитель с Глобального Юга. Тогда возможные имена понтифика — Геласий, Мильтиад или Виктор.

«После X века принятие папами нового имени стало обычной практикой после их избрания, поскольку папы из таких стран, как Франция и Германия, принимали более итальянские по звучанию имена, чтобы подражать своим предшественникам», — напомнил профессор.