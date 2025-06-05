Путин предложил учредить День языков народов России

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В ходе встречи он предложил учредить новый памятный день.

«Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова. Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — заявил глава государства.

Путин также отметил важность продвижения русского языка, включая его распространение на исторических территориях — в Донбассе и Новороссии.

«Рассчитываю, что сегодня будут представлены дополнительные предложения по продвижению и популяризации русского языка», — добавил он.