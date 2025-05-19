«Дети» и «русский язык»: Школьники назвали приоритетными ещё две ценности

В пресс-центре «Россия сегодня» Дом народов России провёл занятие проекта «Разговоры о важном», посвящённое 17 традиционным ценностям России. Оно прошло в интерактивном формате и одновременно было проведено во всех школах страны. Школьникам рассказали о ключевых ценностях, закреплённых в указе президента Владимира Путина.

В московском мероприятии приняли участие известные общественные деятели и представители власти: глава ФАДН России Игорь Баринов, первый замминистра просвещения Александр Бугаев, руководитель Дома народов России Анна Полежаева, первый вице-президент Газпромбанка Андрей Серов и издатель платформы «Умная страна» Ольга Ручьева.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил, что в основе многовекового принципа управления национальными территориями всегда лежало стремление дать каждому народу возможность говорить на своём языке, исповедовать свою веру, а представителей из национальных окраин — привлекать к государственному управлению. По его словам, этот подход в значительной степени сохраняется и сегодня. Основной целью государственной национальной политики он назвал укрепление единства при сохранении этнокультурного и языкового многообразия, подчеркнув, что именно в этом заключается сила страны, сумевшей сохранить статус самой большой в мире. Баринов подчеркнул, что народам, входящим в состав России, важно ощущать себя защищёнными и равноправными.

«У нас есть такой праздник — день национального единства, 4 ноября, который исторически возник. На котором основано всё. Не будет этого, и мы спадемся на маленькие квазигосударства. Многие народы просто перестанут существовать, потеряют свою идентичность, свой язык, свою культуру, свои традиции», — отметил Баринов.

В рамках интерактивной игры школьники представили своё «детское правительство» и выбрали две, по их мнению, главные ценности России — детей и русский язык. Они также предложили идеи для гармоничного развития многонационального общества.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев отметил, что ему выпала возможность поговорить с молодежью о созидательном труде. Он подчеркнул, что считает эту ценность ключевой, поскольку труд лежит в основе любой человеческой деятельности. По его словам, стремление к созиданию через труд и развитие объединяет все народы и конфессии, населяющие многонациональную и многоконфессиональную Россию. Это, как он отметил, пронизывает жизнь каждого человека и составляет основу прошлого, настоящего и будущего страны.

«Каждая из этих ценностей исторически уже с молоком матери лежит в душе каждого нашего человека. Важно развивать, важно помогать раскрываться этим ценностным ориентирам, потому что именно они делают нас нами, делают тем самым великим народом нашей страны», — указал он.