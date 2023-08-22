Психолог рассказал, как правильно привить ребёнку семейные ценности

Для того чтобы привить ребёнку традиционные семейные ценности, родителям достаточно просто их соблюдать. Об этом рассказал психолог, доктор наук Андрей Зберовский. Как пояснил эксперт, когда дети растут в семье, для них она является единственной возможной и правильной формой жизни.

В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что для ребёнка, который всю жизнь видел счастливых родителей, — это лучшая реклама семьи. При этом в подростковом возрасте 14–16 лет школьнику "важно обозначить базовые азы семьи, что семья — это форма взаимоотношений между мужчиной и женщиной", где есть доверие, взаимная прозрачность и наличие общих целей.

"То есть не надо пугать семьёй, потому что, к сожалению, мы пугаем семьёй детей — говорим, что на тебе никто не женится, ты будешь никому не нужен, или ты нашёл девушку, отныне ты будешь под каблуком, ты ей будешь подчиняться, твои деньги станут её деньгами, её плохое настроение станет твоим плохим настроением, ты будешь жить не для себя, а для неё. Это формирует напряжённое отношение", — указал Зберовский.