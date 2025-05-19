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19 мая, 11:57

Путин создал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодёжи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодёжи. Документ опубликован 19 мая на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, рабочая группа будет заниматься координацией усилий федеральных органов власти в сфере воспитания подрастающего поколения. В ее задачи войдут создание единого воспитательного пространства, а также поддержка инициатив, направленных на формирование и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Группу возглавит первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями назначены помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Ранее Путин заявил, что российским детям важно расти на примерах доблести и любви к Родине. Также глава государства высоко отметил роль героев спецоперации в воспитании подрастающего поколения и рассказал, что среди наставников «Движения первых» стало появляться всё больше участников СВО.

Марина Фещенко
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