Путин создал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодёжи

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам воспитания детей и молодёжи. Документ опубликован 19 мая на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, рабочая группа будет заниматься координацией усилий федеральных органов власти в сфере воспитания подрастающего поколения. В ее задачи войдут создание единого воспитательного пространства, а также поддержка инициатив, направленных на формирование и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Группу возглавит первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его заместителями назначены помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.