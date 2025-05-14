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14 мая, 15:52

В семье России-Святоссии-Святороссии и Рода-Природы-Родушки родился Мир-Святомир-Владимир

Родители из Татарстана дали ребёнку имя Мир-Святомир-Владимир в честь Путина

Семья Суховых из Набережных Челнов вновь привлекла внимание общественности необычным выбором имени для новорожденного. Мальчик, появившийся на свет 7 апреля в одном из роддомов Казани, получил имя Мир-Святомир-Владимир.

Глава многодетной семьи Владимир Сухов известен своей любовью к нестандартным именам. Его старшие дети уже носят оригинальные имена — Род-Природа-Родушка и Россия-Святосия-Святороссия.

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Ранее, в ноябре прошлого года, Сухов заявлял о намерении назвать будущую дочь в честь российского ракетного комплекса «Орешник». Однако, когда родился сын, родители остались верны своей традиции придумывать необычные имена и выбрали для него Мир-Святомир-Владимир.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chubykin Arkady

Марина Фещенко
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