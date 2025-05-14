В семье России-Святоссии-Святороссии и Рода-Природы-Родушки родился Мир-Святомир-Владимир

Семья Суховых из Набережных Челнов вновь привлекла внимание общественности необычным выбором имени для новорожденного. Мальчик, появившийся на свет 7 апреля в одном из роддомов Казани, получил имя Мир-Святомир-Владимир.

Глава многодетной семьи Владимир Сухов известен своей любовью к нестандартным именам. Его старшие дети уже носят оригинальные имена — Род-Природа-Родушка и Россия-Святосия-Святороссия.