В семье России-Святоссии-Святороссии и Рода-Природы-Родушки родился Мир-Святомир-Владимир
Родители из Татарстана дали ребёнку имя Мир-Святомир-Владимир в честь Путина
Семья Суховых из Набережных Челнов вновь привлекла внимание общественности необычным выбором имени для новорожденного. Мальчик, появившийся на свет 7 апреля в одном из роддомов Казани, получил имя Мир-Святомир-Владимир.
Глава многодетной семьи Владимир Сухов известен своей любовью к нестандартным именам. Его старшие дети уже носят оригинальные имена — Род-Природа-Родушка и Россия-Святосия-Святороссия.
Ранее, в ноябре прошлого года, Сухов заявлял о намерении назвать будущую дочь в честь российского ракетного комплекса «Орешник». Однако, когда родился сын, родители остались верны своей традиции придумывать необычные имена и выбрали для него Мир-Святомир-Владимир.
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