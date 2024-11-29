Семья из Татарстана опровергла планы назвать детей в честь «Орешника»

Глава семейства из Набережных Челнов Владимир Сухов заявил, что журналисты неправильно поняли его слова — на самом деле родители не планировали называть детей в честь ракетного комплекса «Орешник». В беседе с NEWS.ru мужчина уточнил, что его ответ прессе был сделан исключительно в иносказательной форме.

«Мой ответ, естественно, рассудительный, с патриотическим настроением, был исключительно в иносказательной форме, предполагающей к гениальному совершенству в открытии защитников нашей родины «Орешника». А в итоге через несколько часов один за другим посыпались, как из мешка с картошкой, статьи», — сообщил Сухов.

По словам мужчины, он говорил, что родители не против ни Орешника, ни Орешницы, ни даже Спутника или Путника в качестве имён для детей. Вместе с тем Суховы решили прислушаться к совету президента РФ и попросить совета у бабушек и дедушек при выборе имени для ребёнка. Впрочем, следующего малыша пара планирует назвать в честь России и главы государства.

«Нашего следующего ребёнка мы назовем в честь великой и могучей России, в честь гениального главнокомандующего российской армии и президента Путина, в честь талантливых учёных и изобретателей нашей страны, в честь защитников нашей Родины, в честь мира, жизни, добра и любви, — заключил житель Набережных Челнов.