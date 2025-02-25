«Это не отсыл в политику»: В семье сибиряков родился Трамп Владимирович

Родители из Новосибирска назвали новорождённого сына необычным именем — Трампом. Примечательно, что отчество ребёнок получил по отцу — Владимирович, сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на отца младенца.

«Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого [имени] есть множество этимологий. Уже через несколько лет имя станет редким. Хотим, чтобы у ребёнка было необычное имя», — подчеркнул отец ребёнка.

Родитель отметил, что его супруга с грудничком ещё находятся в роддоме. Они ещё не получили свидетельство о рождении на ребёнка. По данным издания, сейчас семья проживает в посёлке под Минском в Белоруссии. Пара перебралась туда два года назад, чтобы жить рядом с родителями жены. Мужчина работает удалённо программистом, а его супруга — флористом.