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25 февраля, 15:14

«Это не отсыл в политику»: В семье сибиряков родился Трамп Владимирович

«Сиб.фм»: Пара из Новосибирска назвала новорождённого сына Трампом

Родители из Новосибирска назвали новорождённого сына необычным именем — Трампом. Примечательно, что отчество ребёнок получил по отцу — Владимирович, сообщает издание «Сиб.фм» со ссылкой на отца младенца.

«Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого [имени] есть множество этимологий. Уже через несколько лет имя станет редким. Хотим, чтобы у ребёнка было необычное имя», — подчеркнул отец ребёнка.

Родитель отметил, что его супруга с грудничком ещё находятся в роддоме. Они ещё не получили свидетельство о рождении на ребёнка. По данным издания, сейчас семья проживает в посёлке под Минском в Белоруссии. Пара перебралась туда два года назад, чтобы жить рядом с родителями жены. Мужчина работает удалённо программистом, а его супруга — флористом.

Тео-Барс и Ева Мария: В Подмосковье назвали топ самых необычных имён для новорождённых
Тео-Барс и Ева Мария: В Подмосковье назвали топ самых необычных имён для новорождённых

Ранее Life.ru писал, что депутаты Госдумы разработали законопроект, целью которого является ограничение необычных имён для малышей. Изначально идея заключалась в запрете давать девочкам мальчиковые имена и наоборот. Теперь же речь идёт о создании «большого закрытого списка» допустимых имён.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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