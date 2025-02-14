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Регион
14 февраля, 20:44

Тео-Барс и Ева Мария: В Подмосковье назвали топ самых необычных имён для новорождённых

Минсоцразвития Подмосковья опубликовало список самых редких имён для детей

В Подмосковье назвали топ необычных имён для детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

В Подмосковье назвали топ необычных имён для детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StoryTime Studio

Родители всё чаще выбирают для детей необычные имена. По данным Министерства социального развития Подмосковья, в этом году в регионе появилось на свет восемь тысяч малышей, и среди них — Анна-Мария, Аделина-Лейла, Валерея-Каталея, Ева Лада, Ева Мария, Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева раскрыла секрет такой тенденции: такие имена выбирают либо в знак уважения к культурным корням, либо чтобы выделить ребёнка среди сверстников.

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Ранее Life.ru сообщал, что депутаты Госдумы разработали законопроект, целью которого является ограничение необычных имён для малышей. Изначально идея заключалась в запрете давать девочкам мальчиковые имена и наоборот. Однако теперь речь идёт о создании «большого закрытого списка» допустимых имен.

Артём Гапоненко
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