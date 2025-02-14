Тео-Барс и Ева Мария: В Подмосковье назвали топ самых необычных имён для новорождённых

Родители всё чаще выбирают для детей необычные имена. По данным Министерства социального развития Подмосковья, в этом году в регионе появилось на свет восемь тысяч малышей, и среди них — Анна-Мария, Аделина-Лейла, Валерея-Каталея, Ева Лада, Ева Мария, Родриго-Виктор, Тео-Барс и Ян-Доминик.