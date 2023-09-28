"Ярчайшая звезда": Путин тепло вспомнил о встречах с Расулом Гамзатовым

Президент РФ Владимир Путин выступил на концерте в Кремлёвском дворце по случаю 100-летия знаменитого поэта Расула Гамзатова. Глава государства назвал его душой Дагестана и всей России.

Путин назвал Расула Гамзатова душой Дагестана и всей России. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана и всей России, он был и остаётся ярчайшей звездой отечественной культуры. Я благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком. За возможность слушать его образную народную речь", — отметил глава государства.

Президент добавил, что заслуги Гамзатова и его творческий гражданский вклад в мировую литературу невозможно переоценить. Путин подчеркнул, что наследие поэта выходит далеко за рамки искусства — это скорее "учебник жизни". Кроме того, глава государства напомнил, что Гамзатов вдохновлял дагестанцев на трудовой и ратный подвиг.

"Так было в 99 году, когда мы вместе всей страной дали отпор международному терроризму. Не забуду мужество людей, их решимость отстоять свой родной дом, Отечество. Вся страна будет помнить Дагестан того времени!" — сказал Путин.

Также процитировал Гамзатова: "в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, а за границей я русский!"