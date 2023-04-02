Улицы Махачкалы украсят муралы в честь Расула Гамзатова

На зданиях в Махачкале появятся муралы в честь 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщило радио "Это Кавказ" со ссылкой на мэрию столицы Дагестана.

"Монументальная живопись на фасадах зданий появится в Махачкале к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Большой рисунок, выполненный во всю стену, будет изображён с торцевой стороны гостиницы "Каспий" и расположенного рядом объекта на улице Буйнакского в исторической части Махачкалы", — говорится в сообщении.