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2 апреля, 14:41

Улицы Махачкалы украсят муралы в честь Расула Гамзатова

Муралы появятся в Махачкале в честь 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова

На зданиях в Махачкале появятся муралы в честь 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщило радио "Это Кавказ" со ссылкой на мэрию столицы Дагестана.

"Монументальная живопись на фасадах зданий появится в Махачкале к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Большой рисунок, выполненный во всю стену, будет изображён с торцевой стороны гостиницы "Каспий" и расположенного рядом объекта на улице Буйнакского в исторической части Махачкалы", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что памятник адмиралу Ушакову в Петербурге откроют ко Дню ВМФ в 2024 году. Установить его планируют на площади Труда.

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Wikipedia

Светлана Оперук
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