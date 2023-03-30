Памятник адмиралу Ушакову в Петербурге откроют ко Дню ВМФ в 2024 году
Место установки памятника Ушакову на площади Труда. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов
В Санкт-Петербурге готовятся к установке на площади Труда памятника флотоводцу Фёдору Ушакову. Предварительно, его откроют уже в 2024 году. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала ответственный секретарь конкурса на лучший эскизный проект памятника Ушакову Наталия Чадина.
"Пока планируем установку памятника в 2024 году. Открытие приурочим ко Дню Военно-морского флота — празднику, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля", — сказала Чадина.
Дату установки памятника российскому флотоводцу в Санкт-Петербурге уже переносили прошлым летом, приурочить мероприятие ко Дню ВМФ так и не получилось.
А ещё один памятник русскому флотоводцу прошлой осенью эвакуировали из Херсона для защиты от атак ВСУ. Статую адмирала установили в городе в 1957 году возле корпуса Государственной морской академии на одноимённом проспекте.