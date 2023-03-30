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30 марта, 13:35

Памятник адмиралу Ушакову в Петербурге откроют ко Дню ВМФ в 2024 году

<p>Место установки памятника Ушакову на площади Труда. Обложка ©<a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-03-29/pamyatnik-fedoru-ushakovu-na-ploschadi-truda-planiruyut-ustanovit-v-2024-godu" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Газета "Петербургский дневник" </a>/ Роман Пименов</p>

Место установки памятника Ушакову на площади Труда. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

В Санкт-Петербурге готовятся к установке на площади Труда памятника флотоводцу Фёдору Ушакову. Предварительно, его откроют уже в 2024 году. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала ответственный секретарь конкурса на лучший эскизный проект памятника Ушакову Наталия Чадина.

"Пока планируем установку памятника в 2024 году. Открытие приурочим ко Дню Военно-морского флота — празднику, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля", — сказала Чадина.

Дату установки памятника российскому флотоводцу в Санкт-Петербурге уже переносили прошлым летом, приурочить мероприятие ко Дню ВМФ так и не получилось.

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А ещё один памятник русскому флотоводцу прошлой осенью эвакуировали из Херсона для защиты от атак ВСУ. Статую адмирала установили в городе в 1957 году возле корпуса Государственной морской академии на одноимённом проспекте.

Ирина Фальке
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