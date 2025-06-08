Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё два украинских беспилотника на подлёте к Московскому региону. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.