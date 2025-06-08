Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших на Москву
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Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё два украинских беспилотника на подлёте к Московскому региону. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву. О двух взрывах в 3:23 и 3:26 ночи сообщали жители Наро-Фоминска.