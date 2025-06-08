Силы ПВО сбили двигавшийся в сторону Москвы беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Как рассказали SHOT очевидцы, два отчётливых глухих взрыва были слышны в 3:23 и 3:26 ночи в Наро-Фоминске. Один приглушённый, а другой громкий.
Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 7 июня силы ПВО России сбили 32 беспилотника в двух областях. Пострадали Курская и Орловская области.
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