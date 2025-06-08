Силы ПВО сбили двигавшийся в сторону Москвы беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как рассказали SHOT очевидцы, два отчётливых глухих взрыва были слышны в 3:23 и 3:26 ночи в Наро-Фоминске. Один приглушённый, а другой громкий.