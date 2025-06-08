Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 00:54

Силы ПВО сбили двигавшийся в сторону Москвы беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Как рассказали SHOT очевидцы, два отчётливых глухих взрыва были слышны в 3:23 и 3:26 ночи в Наро-Фоминске. Один приглушённый, а другой громкий.

ВСУ атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области, есть пострадавшие
ВСУ атаковали химпредприятие «Азот» в Тульской области, есть пострадавшие

Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 7 июня силы ПВО России сбили 32 беспилотника в двух областях. Пострадали Курская и Орловская области.

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar