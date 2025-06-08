Расчёты ПВО отразили атаку беспилотников в Калужской области

Системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников ВСУ на территории Сухиничского и Боровского района в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трёх частных домов», — отметил Шапша в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. На месте крушения обломков дронов работают экстренные службы.