Расчёты ПВО отразили атаку беспилотников в Калужской области
Губернатор Шапша: Силы ПВО перехватили семь дронов ВСУ в Калужской области
Системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников ВСУ на территории Сухиничского и Боровского района в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трёх частных домов», — отметил Шапша в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. На месте крушения обломков дронов работают экстренные службы.
Ранее системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ в Тульской области, в результате падения обломков произошёл пожар на территории химпредприятия «Азот», который был ликвидирован. Пострадали два человека, их жизням ничего не угрожает.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek