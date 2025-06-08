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8 июня, 03:40

Расчёты ПВО отразили атаку беспилотников в Калужской области

Губернатор Шапша: Силы ПВО перехватили семь дронов ВСУ в Калужской области

Системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников ВСУ на территории Сухиничского и Боровского района в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трёх частных домов», — отметил Шапша в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. На месте крушения обломков дронов работают экстренные службы.

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Ранее системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ в Тульской области, в результате падения обломков произошёл пожар на территории химпредприятия «Азот», который был ликвидирован. Пострадали два человека, их жизням ничего не угрожает.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Тимур Хингеев
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