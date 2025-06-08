План «Ковёр» введён в аэропортах Внуково и Домодедово

Временные ограничения на полёты были введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD)», — говорится в сообщении.