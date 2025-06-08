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8 июня, 04:10

План «Ковёр» введён в аэропортах Внуково и Домодедово

Обложка © Unsplash / Anna Gnu

Обложка © Unsplash / Anna Gnu

Временные ограничения на полёты были введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD)», — говорится в сообщении.

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги
Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Калуги

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации за ночь семи украинских беспилотников, летевших на столицу. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы, о пострадавших и повреждениях информации нет.

Тимур Хингеев
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