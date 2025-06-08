В аэропортах Внуково, Домодедово и Грабцево сняли ограничения на полёты
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Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московском аэропорту Внуково были отменены с 07:27 мск. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Также были отменены аналогичные меры в Домодедово и калужском Грабцево.
Согласно заявлению, службы аэропорта Внуково предпринимают все необходимые меры для восстановления работы гавани. На данный момент осуществляется подготовка к запуску самолётов, задержанных из-за ограничений.
«Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот», — говорится в сообщении.