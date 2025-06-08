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8 июня, 04:52

В аэропортах Внуково, Домодедово и Грабцево сняли ограничения на полёты

Обложка © Unsplash / Ross Parmly

Обложка © Unsplash / Ross Parmly

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московском аэропорту Внуково были отменены с 07:27 мск. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Также были отменены аналогичные меры в Домодедово и калужском Грабцево.

Согласно заявлению, службы аэропорта Внуково предпринимают все необходимые меры для восстановления работы гавани. На данный момент осуществляется подготовка к запуску самолётов, задержанных из-за ограничений.

«Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, а также через чат-бот», — говорится в сообщении.

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Напомним, план «Ковёр» в воздушных гаванях Внуково и Домодедово был введён для обеспечения безопасности полётов в 06:51 мск. Ограничения в аэропорту Калуги были приняты ещё 7 июня в 23:30.

Тимур Хингеев
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