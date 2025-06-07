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Регион
7 июня, 10:06

ВС РФ поразили «Днепропресс» и Павлоградский механический завод на Украине

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В ночь на 7 июня Вооружённые силы России провели комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников, в результате которой был поражён завод «Днепропресс» в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщают военкоры, отмечая, что удар был частью масштабной операции против промышленных объектов Украины.

Ещё одной целью стал Павлоградский механический завод, расположенный в 75 км от Днепра. Спутниковые снимки NASA, опубликованные в открытых источниках, зафиксировали возгорания на территории обоих предприятий.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил повреждения промышленных объектов и инфраструктуры в Днепре и Павлограде, однако не уточнил их названия.

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Напомним, в Днепропетровской области в результате ударов российских вооружённых сил уничтожены военные объекты, включая цеха, системы противовоздушной обороны и резервы украинской армии. По данным источников в подполье, среди поражённых целей – две мобильные установки ПВО и пункт размещения операторов беспилотных летательных аппаратов.

Александра Мышляева
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