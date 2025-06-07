ВС РФ поразили «Днепропресс» и Павлоградский механический завод на Украине

В ночь на 7 июня Вооружённые силы России провели комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотников, в результате которой был поражён завод «Днепропресс» в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщают военкоры, отмечая, что удар был частью масштабной операции против промышленных объектов Украины.

Ещё одной целью стал Павлоградский механический завод, расположенный в 75 км от Днепра. Спутниковые снимки NASA, опубликованные в открытых источниках, зафиксировали возгорания на территории обоих предприятий.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил повреждения промышленных объектов и инфраструктуры в Днепре и Павлограде, однако не уточнил их названия.