«Враг понёс ощутимый урон»: ВСУ лишились сотни военных в Харькове
Подпольщик Лебедев: Армия России ликвидировала сотни боевиков ВСУ в Харькове
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Вооружённые силы Украины потеряли сотни боевиков в результате ударов российских военных по объектам противника в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА «Новости».
«Харьков. <...> Враг <...> понёс очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт», — ответил он.
По его словам, удары пришлись по дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Бойцам РФ удалось ликвидировать цеха по производству беспилотников и склады на территории.
Ранее армия России нанесла удар по объектам противника в Харьковской области. В результате атаки были поражены склады матобеспечения, ГСМ, логистически-транспортные узлы противника к Липцам и Волчанску. Благодаря модернизации корректируемых авиабомб (КАБ) дальность поражения составляет до 100 километров.