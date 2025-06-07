Вооружённые силы Украины потеряли сотни боевиков в результате ударов российских военных по объектам противника в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА «Новости».

«Харьков. <...> Враг <...> понёс очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни. <...> Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт», — ответил он.

По его словам, удары пришлись по дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Бойцам РФ удалось ликвидировать цеха по производству беспилотников и склады на территории.