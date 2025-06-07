В Харькове ночью прогремело более 50 взрывов

Ночью 7 июня Харьков подвергся массированному обстрелу, в городе было слышно более 50 взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Атака на город, предположительно, осуществлялась с использованием беспилотников «Шахед» и корректируемых авиационных бомб (КАБ). Сообщается, что было зафиксировано применение 48 беспилотников, 5 КАБов и ракет. В результате взрывов возникли очаги возгорания.