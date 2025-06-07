В Харькове ночью прогремело более 50 взрывов
«Страна.ua»: В Харькове прошедшей ночью прозвучало более 50 взрывов
Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos
Ночью 7 июня Харьков подвергся массированному обстрелу, в городе было слышно более 50 взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Атака на город, предположительно, осуществлялась с использованием беспилотников «Шахед» и корректируемых авиационных бомб (КАБ). Сообщается, что было зафиксировано применение 48 беспилотников, 5 КАБов и ракет. В результате взрывов возникли очаги возгорания.
Напомним, днём ранее, 6 июня российские войска провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины. По данным военкоров, в операции, в частности, участвовали беспилотные летательные аппараты, выполняющие роль дронов-камикадзе, ракетные комплексы «Искандер-М» для нанесения тактических ударов, а также стратегическая авиация в лице бомбардировщиков Ту-95МС, оснащенных крылатыми ракетами Х-101.