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Регион
7 июня, 06:42

В Харькове ночью прогремело более 50 взрывов

«Страна.ua»: В Харькове прошедшей ночью прозвучало более 50 взрывов

Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Взрыв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Ночью 7 июня Харьков подвергся массированному обстрелу, в городе было слышно более 50 взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Атака на город, предположительно, осуществлялась с использованием беспилотников «Шахед» и корректируемых авиационных бомб (КАБ). Сообщается, что было зафиксировано применение 48 беспилотников, 5 КАБов и ракет. В результате взрывов возникли очаги возгорания.

Точное попадание: Появилось видео мощнейших ракетных ударов по украинскому Луцку
Точное попадание: Появилось видео мощнейших ракетных ударов по украинскому Луцку

Напомним, днём ранее, 6 июня российские войска провели масштабную атаку на объекты в Киеве, Тернополе, Луцке и других регионах Украины. По данным военкоров, в операции, в частности, участвовали беспилотные летательные аппараты, выполняющие роль дронов-камикадзе, ракетные комплексы «Искандер-М» для нанесения тактических ударов, а также стратегическая авиация в лице бомбардировщиков Ту-95МС, оснащенных крылатыми ракетами Х-101.

Мария Любицкая
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