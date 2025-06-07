«Били по резервам»: Армия России испепелила цеха с военным производством ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили военные цеха, системы ПВО и резервы ВСУ в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

«В Днепропетровске уничтожены два цеха (минимум) с военным производством. В Павлоградском районе били по резервам ВСУ, подвезенным к ЛБС и полевым складам», — отметил Лебедев.

Кроме того, было зафиксировало уничтожение двух мобильных систем ПВО и пункт дислокации операторов беспилотников.