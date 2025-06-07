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7 июня, 09:09

«Били по резервам»: Армия России испепелила цеха с военным производством ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили цех ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Вооружённые силы России уничтожили военные цеха, системы ПВО и резервы ВСУ в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

«В Днепропетровске уничтожены два цеха (минимум) с военным производством. В Павлоградском районе били по резервам ВСУ, подвезенным к ЛБС и полевым складам», — отметил Лебедев.

Кроме того, было зафиксировало уничтожение двух мобильных систем ПВО и пункт дислокации операторов беспилотников.

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Как писал Life.ru, в ходе специальной военной операции российские военные демонстрируют эффективность новой стратегии. Они сместили акцент с фронтальных столкновений на системные атаки по тыловой инфраструктуре ВСУ. Это позволяет нанести максимальный ущерб боеспособности войск Украины. Таким образом подобные удары не только наносят прямой урон живой силе, но и срывают систему ротации и нарушают логистику подготовки резервов.

Юлия Сафиулина
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