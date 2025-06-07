«Били по резервам»: Армия России испепелила цеха с военным производством ВСУ
Подпольщик Лебедев: ВС России поразили цех ВСУ в Днепропетровской области
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Вооружённые силы России уничтожили военные цеха, системы ПВО и резервы ВСУ в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
«В Днепропетровске уничтожены два цеха (минимум) с военным производством. В Павлоградском районе били по резервам ВСУ, подвезенным к ЛБС и полевым складам», — отметил Лебедев.
Кроме того, было зафиксировало уничтожение двух мобильных систем ПВО и пункт дислокации операторов беспилотников.
Как писал Life.ru, в ходе специальной военной операции российские военные демонстрируют эффективность новой стратегии. Они сместили акцент с фронтальных столкновений на системные атаки по тыловой инфраструктуре ВСУ. Это позволяет нанести максимальный ущерб боеспособности войск Украины. Таким образом подобные удары не только наносят прямой урон живой силе, но и срывают систему ротации и нарушают логистику подготовки резервов.