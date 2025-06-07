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Регион
7 июня, 08:25

В тылу не спрятаться: Военные эксперты рассказали о новой стратегии Армии России

Эксперт Шаландин: ВСУ вынуждены действовать в «пожарном режиме» под Сумами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Российские военные демонстрируют эффективность новой стратегии в ходе специальной военной операции, сместив акцент с фронтальных столкновений на системные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Эксперты заявляют, что такой подход позволит нанести максимальный ущерб боеспособности войск противника.

В последние недели зафиксирована серия точных поражений ключевых объектов: учебных центров в Полтавской и Сумской областях, а также палаточного лагеря 158-й и 33-й механизированных бригад в Днепропетровской области. Особенно значимым стал удар 1 июня, после которого последовала отставка главкома Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого при официально признанных потерях 12 погибших и 60 раненых.

Военные эксперты отмечают комплексное воздействие такой тактики на боеспособность украинских формирований. Обозреватель Влад Шлепченко подчёркивает, что подобные удары не только наносят прямой урон живой силе, но и срывают систему ротации, нарушают логистику подготовки резервов, оказывают деморализующее воздействие на личный состав и провоцируют вынужденные кадровые перестановки в командовании.

«ВСУ сейчас вынуждены действовать в пожарном режиме там, где интенсивность нашего наступления повышена, а Сумская область — это то самое место на сто процентов. Они работают в таком режиме, чтобы стягивать наиболее боеспособные части и соединения и пытаться отражать удар. Но у них это, насколько я понимаю и вижу, не получается вообще», — рассказал «Царьграду» военный эксперт и ветеран боевых действий Олег Шаландин.

Увольнение Драпатого связали с гибелью генералов НАТО при ударе по палаточному лагерю ВСУ
Увольнение Драпатого связали с гибелью генералов НАТО при ударе по палаточному лагерю ВСУ

Напомним, командующий Сухопутными силами ВСУ Михаил Драпатый заявил, что подаст в отставку после удара российской ракеты по учебной части ВСУ, где погибли 12 военнослужащих. Своё решение офицер объяснил «глубоким чувством личной ответственности». Впрочем, вскоре выяснилось, что Драпатый, видимо, переоценил эту «глубину»: два дня спустя Владимир Зеленский назначил его командующим Объединёнными силами, а тот не стал возражать.

Юрий Лысенко
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