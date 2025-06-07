Российские военные демонстрируют эффективность новой стратегии в ходе специальной военной операции, сместив акцент с фронтальных столкновений на системные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Эксперты заявляют, что такой подход позволит нанести максимальный ущерб боеспособности войск противника.

В последние недели зафиксирована серия точных поражений ключевых объектов: учебных центров в Полтавской и Сумской областях, а также палаточного лагеря 158-й и 33-й механизированных бригад в Днепропетровской области. Особенно значимым стал удар 1 июня, после которого последовала отставка главкома Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого при официально признанных потерях 12 погибших и 60 раненых.

Военные эксперты отмечают комплексное воздействие такой тактики на боеспособность украинских формирований. Обозреватель Влад Шлепченко подчёркивает, что подобные удары не только наносят прямой урон живой силе, но и срывают систему ротации, нарушают логистику подготовки резервов, оказывают деморализующее воздействие на личный состав и провоцируют вынужденные кадровые перестановки в командовании.