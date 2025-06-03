Зеленский назначил подавшего в отставку Драпатого командующим Объединённых сил
Экс-командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий
Подавший в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого назначен командующим Объединённых сил. Решение озвучил Владимир Зеленский, уточнив, что это позволит военному «полностью сосредоточиться на оперативной обстановке на фронте».
«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединённых сил, чтобы мог заниматься фронтом на 100%», — сказал Зеленский.
Сухопутные украинские войска возглавит другой военачальник, однако на данный момент кандидат неизвестен.
Напомним, Михаил Драпатый заявил о планах подать в отставку после ракетного удара по учебному подразделению ВСУ, в результате которого погибли 12 военных. В социальных сетях он отметил, что решение об отставке было принято осознанно из-за «глубокого чувства личной ответственности».