Зеленский назначил подавшего в отставку Драпатого командующим Объединённых сил

Подавший в отставку с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого назначен командующим Объединённых сил. Решение озвучил Владимир Зеленский, уточнив, что это позволит военному «полностью сосредоточиться на оперативной обстановке на фронте».

«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединённых сил, чтобы мог заниматься фронтом на 100%», — сказал Зеленский.

Сухопутные украинские войска возглавит другой военачальник, однако на данный момент кандидат неизвестен.