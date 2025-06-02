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Опубликовано 2 июня 2025, 12:22
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Увольнение Драпатого связали с гибелью генералов НАТО при ударе по палаточному лагерю ВСУ

Царёв назвал хорошей операцией удар ВС РФ, который привёл к отставке Драпатого

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские военнослужащие смогли великолепно справиться с проведением особой операции, следствием которой стало увольнение командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с «Царьградом». Он напомнил, что официальной причиной отставки Киев назвал большую потерю личного состава ВСУ при ударе ВС РФ по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне «Новомосковск» под Днепропетровском.

«Спецслужбы провели хорошую операцию, всё выяснили... всё совпало, противник повержен», — подчеркнул Царёв.

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне «Новомосковск». Видео © Минобороны РФ

Он уверен, что Драпатый лишился должности из-за гибели западных офицеров, в том числе занимавших высокие генеральские посты. По утверждению Царёва, на полигоне в Днепропетровской области, по которому ВС РФ нанесли удар, находилось свыше 20 иностранных военных.

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Женская рота ВСУ во главе с Валькирией погибла из-за смертельного приказа командиров

Ранее украинская сторона сообщала, что ВС РФ нанесли ракетный удар по учебной части Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 военных, ещё около 60 пострадали. После этого удара подал в отставку главком Сухопутных войск Драпатый. Минобороны РФ показало видео блестящего уничтожения полигона ВСУ под Днепропетровском.

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Татьяна Миссуми
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