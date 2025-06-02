Увольнение Драпатого связали с гибелью генералов НАТО при ударе по палаточному лагерю ВСУ

Российские военнослужащие смогли великолепно справиться с проведением особой операции, следствием которой стало увольнение командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с «Царьградом». Он напомнил, что официальной причиной отставки Киев назвал большую потерю личного состава ВСУ при ударе ВС РФ по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне «Новомосковск» под Днепропетровском.