Увольнение Драпатого связали с гибелью генералов НАТО при ударе по палаточному лагерю ВСУ
Царёв назвал хорошей операцией удар ВС РФ, который привёл к отставке Драпатого
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Российские военнослужащие смогли великолепно справиться с проведением особой операции, следствием которой стало увольнение командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с «Царьградом». Он напомнил, что официальной причиной отставки Киев назвал большую потерю личного состава ВСУ при ударе ВС РФ по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне «Новомосковск» под Днепропетровском.
«Спецслужбы провели хорошую операцию, всё выяснили... всё совпало, противник повержен», — подчеркнул Царёв.
Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по палаточному лагерю 158 омбр и 33 омбр ВСУ на полигоне «Новомосковск». Видео © Минобороны РФ
Он уверен, что Драпатый лишился должности из-за гибели западных офицеров, в том числе занимавших высокие генеральские посты. По утверждению Царёва, на полигоне в Днепропетровской области, по которому ВС РФ нанесли удар, находилось свыше 20 иностранных военных.
Ранее украинская сторона сообщала, что ВС РФ нанесли ракетный удар по учебной части Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 военных, ещё около 60 пострадали. После этого удара подал в отставку главком Сухопутных войск Драпатый. Минобороны РФ показало видео блестящего уничтожения полигона ВСУ под Днепропетровском.