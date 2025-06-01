Российские бойцы ракетным ударом разгромили учебную часть Сухопутных войск ВСУ

Армия России нанесла ракетный удар по месту дислокации учебного подразделения украинской армии. В результате атаки ВС РФ погибли украинские военные. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в социальной сети.

«Вследствие ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

Для расследования обстоятельств и причин произошедших потерь в командовании Сухопутных войск сформирована специальная комиссия, которая проведёт служебное расследование.