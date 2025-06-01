Российские бойцы ракетным ударом разгромили учебную часть Сухопутных войск ВСУ
Сухопутные войска ВСУ заявили об ударе ВС России по учебной части
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Армия России нанесла ракетный удар по месту дислокации учебного подразделения украинской армии. В результате атаки ВС РФ погибли украинские военные. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в социальной сети.
«Вследствие ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.
Для расследования обстоятельств и причин произошедших потерь в командовании Сухопутных войск сформирована специальная комиссия, которая проведёт служебное расследование.
За прошедшие сутки российские военные атаковали объекты военной инфраструктуры Украины. Среди поражённых целей: аэродром, а также временные пункты дислокации украинских сил в 149 районах. Кроме того, удары были нанесены по предприятию, занимающемуся ремонтом военной техники, цехам по производству
беспилотников и стартовым позициям БПЛА.