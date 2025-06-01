Силовики рассказали, как жители РФ спасают оказавшихся в ВСУ родных

Количество украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, в последнее время заметно возросло. Об этом заявили представители российских силовых структур в беседе с ТАСС. Причиной этому, по их словам, являются обращения родственников этих бойцов, проживающих на территории РФ.

Как сообщили в агентстве, члены семей военнослужащих ВСУ всё чаще пишут в специальный Telegram-бот, помогая тем самым спасти жизни своих близких.

Гражданам РФ было настоятельно рекомендовано не предпринимать самостоятельных попыток по спасению близких из рядов ВСУ, а вместо этого связываться с профильными ведомствами или отправить сообщения через специальный бот. В силовых структурах добавили, что каждый день они обрабатывают порядка 120 обращений от жителей страны, касающихся оказания помощи близким, служащим в украинской армии.