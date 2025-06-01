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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 09:44
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Силовики рассказали, как жители РФ спасают оказавшихся в ВСУ родных

ТАСС: Бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен благодаря родственникам в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Количество украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, в последнее время заметно возросло. Об этом заявили представители российских силовых структур в беседе с ТАСС. Причиной этому, по их словам, являются обращения родственников этих бойцов, проживающих на территории РФ.

Как сообщили в агентстве, члены семей военнослужащих ВСУ всё чаще пишут в специальный Telegram-бот, помогая тем самым спасти жизни своих близких.

Гражданам РФ было настоятельно рекомендовано не предпринимать самостоятельных попыток по спасению близких из рядов ВСУ, а вместо этого связываться с профильными ведомствами или отправить сообщения через специальный бот. В силовых структурах добавили, что каждый день они обрабатывают порядка 120 обращений от жителей страны, касающихся оказания помощи близким, служащим в украинской армии.

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Ранее стало известно, что ВС РФ успешно провели операцию по захвату в плен группы украинских военнослужащих. Их обнаружили в одном из районов Часова Яра, который в настоящее время находится под контролем российских сил.

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Ольга Сливченко
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