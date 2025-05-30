Сдирали кожу, натравливали голодных собак: Российские военные рассказали о жутких пытках в плену у ВСУ
На Украине применяли американские методы пыток к российским военнопленным
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член ОП РФ Максим Григорьев представил доклад «Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобождённых из украинского плена». В документе приводятся свидетельства российских военнослужащих, которые рассказывают о жестоком обращении, пытках и издевательствах со стороны ВСУшников.
Доклад военнослужащих ВС РФ о пытках в украинском плену. Видео © Life.ru
«Мы фиксируем преступления против военнослужащих и мирных. Более 200 человек мы опросили с последнего обмена. Ужасные пытки, как у фашистов», — заявил докладчик.
Рассказ военнослужащего, прошедшего украинский плен, шокирует своей жестокостью. Он сообщил, что ему намеренно прострелили стопы, после чего, раздев догола, бросили на землю в декабрьский мороз на целые сутки. Никакой медицинской помощи, еды или воды пленным не предоставляли. Пытаясь снять обручальное кольцо, украинские боевики сломали ему палец.
«У них (ВСУ. — Прим. Life.ru) праздник был, шашлык делали. У них мясо закончилось. Один говорит: «Давай их пожарим». Нагрели металлическую трубу и начали прижигать спину, ноги. Потом содрали то, что скопилось на коже обожжённое, и насыпали на раны соль, и не смывали. Не помню сколько времени, там время теряется», — рассказал один из российских бойцов.
Одних, по словам переживших ужасы в плену, прижигали. Других, напротив, топили. Также докладчик рассказал о популярных американских пытках на электрическом стуле и с тряпкой, которую кладут на лицо пленному и сверху поливают водой, чтобы тот не мог дышать. Кроме того, сообщается об угрозах увечий, пытках электрошоком и избиениях, приводящих к серьёзным травмам.
Боевики ВСУ заставляли пленных учить украинский гимн и стихи на украинском. При невыполнении требований к нашим солдатам применялись пытки. В докладе утверждается, что одной из наиболее жестоких пыток было использование голодных собак бойцовских пород, что сравнивается с методами, применявшимися фашистами. Один из освобождённых бойцов ВС РФ рассказал, что ему выбили зубы молотком и вырвали плоскогубцами, после чего зубы были помещены в стакан и сфотографированы.
Напомним, что процесс обмена военнопленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 проходил в три этапа с 23 по 25 мая. Завершающий раунд состоялся 25 мая, когда стороны одновременно освободили по 303 пленных. Однако не все украинские военнослужащие, попавшие в плен, захотели возвращаться на Украину. Ранее Life.ru рассказывал о боевике ВСУ, который отказался возвращаться на родину. Взамен он попросил российское гражданство.