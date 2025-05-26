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Регион
26 мая, 11:15

«Хочу остаться здесь»: Пленный ВСУшник отказался от обмена и попросил гражданство РФ

Пленный из ВСУ Каракулин отказался от обмена и попросил российское гражданство

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащий ВСУ, попавший в плен во время боёв в Сумской области, отказался от обмена, попросив вместо этого российское гражданство. Он признался, что на фронт его загнали силой, поймав на улице.

«Я Каракулин Георгий Юрьевич, 12 мая 1979, 425-й отдельный штурмовой полк. Отказываюсь от обмена, хочу остаться в РФ до окончания боевых действий с возможностью получения российского гражданства», — передаёт слова пленного ТАСС.

Украинец заявил, что был вынужден вступить в ряды ВСУ. Он рассказал, что сотрудники ТЦК задержали его на улице и принудительно отправили на сборы. Мужчина также сообщил, что с 2014 года регулярно работал в РФ, где проживает его тётя. По его словам, новобранцев отправляли на передовую без надлежащей подготовки.

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Напомним, что накануне Россия и Украина завершили крупный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Он был реализован в три этапа с 23 по 25 мая. ВСУшники, которые всё же вернулись на Украину, заявили, что не хотят вновь идти на фронт даже под угрозами возбуждения уголовного дела.

Мария Любицкая
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