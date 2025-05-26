«Хочу остаться здесь»: Пленный ВСУшник отказался от обмена и попросил гражданство РФ

Военнослужащий ВСУ, попавший в плен во время боёв в Сумской области, отказался от обмена, попросив вместо этого российское гражданство. Он признался, что на фронт его загнали силой, поймав на улице.

Украинец заявил, что был вынужден вступить в ряды ВСУ. Он рассказал, что сотрудники ТЦК задержали его на улице и принудительно отправили на сборы. Мужчина также сообщил, что с 2014 года регулярно работал в РФ, где проживает его тётя. По его словам, новобранцев отправляли на передовую без надлежащей подготовки.