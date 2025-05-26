Убили демонстративно: Солдаты ВСУ расстреляли двух российских военнопленных

Украинские военные расстреляли двух российских военнопленных в Разливе на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказала женщина, спасённая из данного села.

По её словам, она услышала звуки стрельбы и попросила сына не ходить заниматься хозяйством.

«Потом успокоилась эта перестрелка вся. Сын пошёл <...>. Заходит обратно в дом и говорит: «Мам, эта самая украинская армия расстреляли российских двух солдат», — приводит слова женщины ТАСС.

Она отметила, что убийство было демонстративным.