Убили демонстративно: Солдаты ВСУ расстреляли двух российских военнопленных
Жительница Разлива рассказала, как ВСУ расстреляли двух пленных военных РФ
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Украинские военные расстреляли двух российских военнопленных в Разливе на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказала женщина, спасённая из данного села.
По её словам, она услышала звуки стрельбы и попросила сына не ходить заниматься хозяйством.
«Потом успокоилась эта перестрелка вся. Сын пошёл <...>. Заходит обратно в дом и говорит: «Мам, эта самая украинская армия расстреляли российских двух солдат», — приводит слова женщины ТАСС.
Она отметила, что убийство было демонстративным.
Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли жителя ДНР за просьбу о сигарете. Тело погибшего не было найдено, несмотря на просьбы его жены вернуть останки. Женщина не смогла даже похоронить мужа. В другом случае погибла женщина, которая укрывалась от обстрелов в подвале. Соседка сообщила, что украинские военные бросили гранату в убежище, где она пряталась.