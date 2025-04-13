ВСУ расстреляли жителя ДНР за просьбу о сигарете

Украинские военнослужащие убили двоих жителей Курахово ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказали местные жители. Согласно словам очевидца, один из погибших был застрелен за просьбу о сигарете.

«У меня товарища убили за то, что попросил сигарету. Он [погибший] говорит: «пойду, попрошу сигарет». Попросил. Убили, затащили в подъезд», — рассказал знакомый мужчины по имени Виктор.

Виктор отметил, что тело погибшего не было найдено, несмотря на просьбы его жены вернуть останки. Женщина не смогла даже похоронить мужа.

В другом случае, в том же Курахово, погибла женщина, которая укрывалась от обстрелов в подвале. Соседка погибшей сообщила, что украинские военные бросили гранату в убежище, где она пряталась.

«Они [украинские военные] пришли туда, гранату кинули и всё. Она всю жизнь там прожила, молоко возила <…> из Селидово приехал её кум и похоронил её», — сказал беженец.