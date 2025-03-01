Раскрыты зверства ВСУ в отношении мирных жителей Курахово
Житель: ВСУ умышленно били по Курахово оружием НАТО и прятали осколки
Войска киевского режима наносили удары по мирным жителям Курахово натовским оружием, после чего прятали осколки и заметали следы. Об этом доложил РИА «Новости» местный житель Владимир Солёнов.
«Поначалу они там первый год убирали осколки, там быстренько собирали, чтобы никто не видел, где чего. Одному там соседу, мужчине в 11-б доме осколок залетел натовский. Там полиция приехала, он им даже показывал: «Что ж вы, ребята, россиянам натовцы снаряды поставляют, наверное?». То есть, прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд», — сказал мужчина.
Недавно жительница Курахово Наталья Андриевская поведала, как украинские военные пытались застрелить её вместе с соседкой, увидев на улице. Её подругу ранили в ногу. Ранее сообщали об украинском солдате, который занял у женщины в Курахово денег, чтобы дать взятку и сбежать. Напомним, что российская армия освободила город Курахово 6 января, уничтожив весь украинский гарнизон.
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