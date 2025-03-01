Раскрыты зверства ВСУ в отношении мирных жителей Курахово

«Поначалу они там первый год убирали осколки, там быстренько собирали, чтобы никто не видел, где чего. Одному там соседу, мужчине в 11-б доме осколок залетел натовский. Там полиция приехала, он им даже показывал: «Что ж вы, ребята, россиянам натовцы снаряды поставляют, наверное?». То есть, прямо видно было на осколке отпечаток, что натовский снаряд», — сказал мужчина.