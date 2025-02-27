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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 05:22

ВСУ пытались убить двух женщин в Курахово

Жительница Курахово рассказала, как её с соседкой пытались застрелить бойцы ВСУ

Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала, как украинские военные пытались застрелить её вместе с соседкой, увидев на улице. Об этом пишет РИА «Новости».

«Когда мы проходили жилые дома на Южном (микрорайон), оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, ни российских солдат, никого, только мы — гражданские женщины», — вспоминала женщина.

Женщины перешли на бег, когда над ними засвистели пули. Соседку рассказчицы ранили в ногу, она выжила. Сейчас женщина проходит лечение в Донецке.

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Напомним, что российская армия освободила город Курахово 6 января, уничтожив весь украинский гарнизон, остатки которого были обращены в бегство. В битве за город ВСУ потеряли около 13 тысяч человек личного состава.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
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