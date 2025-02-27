ВСУ пытались убить двух женщин в Курахово

Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала, как украинские военные пытались застрелить её вместе с соседкой, увидев на улице. Об этом пишет РИА «Новости».

«Когда мы проходили жилые дома на Южном (микрорайон), оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, ни российских солдат, никого, только мы — гражданские женщины», — вспоминала женщина.

Женщины перешли на бег, когда над ними засвистели пули. Соседку рассказчицы ранили в ногу, она выжила. Сейчас женщина проходит лечение в Донецке.