ВСУ пытались убить двух женщин в Курахово
Жительница Курахово рассказала, как её с соседкой пытались застрелить бойцы ВСУ
Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала, как украинские военные пытались застрелить её вместе с соседкой, увидев на улице. Об этом пишет РИА «Новости».
«Когда мы проходили жилые дома на Южном (микрорайон), оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, ни российских солдат, никого, только мы — гражданские женщины», — вспоминала женщина.
Женщины перешли на бег, когда над ними засвистели пули. Соседку рассказчицы ранили в ногу, она выжила. Сейчас женщина проходит лечение в Донецке.
Напомним, что российская армия освободила город Курахово 6 января, уничтожив весь украинский гарнизон, остатки которого были обращены в бегство. В битве за город ВСУ потеряли около 13 тысяч человек личного состава.
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