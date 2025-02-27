В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, которые толкают солдат на смерть

В Народной милиции Донецкой Народной Республики поймали радиопереговоры между командно-наблюдательным пунктом, работающим под позывным Сигма, и командирами ВСУ, имеющими позывные Селезень и Качур. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства республики.

Эти позиции находятся в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Сначала командир приказывает Селезню отразить атаку Российской армии. Затем Качур докладывает, что солдаты соседнего подразделения не выдержали обстрела и ушли. Передача сопровождается ненормативной речью.