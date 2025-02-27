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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 02:21

В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ, которые толкают солдат на смерть

В Народной милиции Донецкой Народной Республики поймали радиопереговоры между командно-наблюдательным пунктом, работающим под позывным Сигма, и командирами ВСУ, имеющими позывные Селезень и Качур. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства республики.

Эти позиции находятся в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Сначала командир приказывает Селезню отразить атаку Российской армии. Затем Качур докладывает, что солдаты соседнего подразделения не выдержали обстрела и ушли. Передача сопровождается ненормативной речью.

От бежавших боевиков ВСУ в курском посёлке Погребки остался лишь разорванный флаг
От бежавших боевиков ВСУ в курском посёлке Погребки остался лишь разорванный флаг

«Недоволен тем, что его подчинённые оставили позицию, командир приказывает им вернуться, несмотря на продолжающийся обстрел», — сообщили в Народной милиции.

Ранее захваченный в плен солдат Александр Чумак, служивший в 25-й отдельной военно-десантной бригаде ВСУ, признал факт насильственной мобилизации на Украине. Мужчин без разбора хватают на лицах и рабочих местах, после чего отправляют на фронт, отметил он.

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Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Лия Мурадьян
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