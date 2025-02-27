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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 21:06

От бежавших боевиков ВСУ в курском посёлке Погребки остался лишь разорванный флаг

В посёлке Погребки Курской области обстановка стабилизировалась после отступления ВСУ. Всё, что осталось от них, — это разорванный украинский флаг. Бойцы продолжают продвигаться и закрепляться как в самом населённом пункте, так и за его пределами.

Разорванный украинский флаг — всё, что осталось от ВСУ в Погребках. Видео © Telegram / Zvezdanews

Командир отделения взвода БПЛА с позывным Молодой рассказал корреспонденту телеканала «Звезда», что боевики, понимая неизбежность поражения, бегут в ближайшие посёлки.

«Постоянно работаем с авиацией и артиллерией, не даём закрепиться и они вынуждены уходить. Убегают в ближайшие посёлки», — отметил боец.

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Российские вооружённые силы активно продвигаются на территориях к югу от Суджи, создавая окружение вокруг районного центра. В результате операций в Погребках и сражений близ Сорочина, позиции суджанского «полумешка» сужаются. Также в Константинополе (ДНР) закрывается «котёл», где останутся две тысячи бойцов ВСУ. Украинские военные почти полностью вытеснены из села Улаклы, расположенного всего в двух километрах от Константинополя.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Артём Гапоненко
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