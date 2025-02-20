В Курахово задержали двух бойцов ВСУ, пытавшихся прикинуться местными жителями
Двоих украинских военнослужащих задержали в Курахове ДНР при попытке затеряться среди мирного населения. Об этом сообщает военкор Андрей Руденко со ссылкой на МВД по ДНР.
Двое украинских военных, задержанных при попытке затеряться среди гражданских в Курахове. Видео © Telegram / МВД по ДНР / Репортёр Руденко V
«Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике задержали двух боевиков киевского режима. Представители временного отдела полиции «Кураховский» в результате проведения оперативных мероприятий выявили двух военнослужащих вооружённых формировании Украины, которые пытались избежать наказания за свои преступления перед народом Донбасса», — говорится в посте.
В настоящий момент оба задержанных переданы сотрудникам профильных служб. В их отношении проведут дальнейшее расследование.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как бойцы ВС РФ взяли в плен военнослужащего печально прославившейся 155-й мехбригады ВСУ имени Анны Киевской. Его зовут Сергей Чередниченко и его обмундирование многое говорит о состоянии своего подразделения — мужчина воевал со ржавым автоматом.
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