В Курахово задержали двух бойцов ВСУ, пытавшихся прикинуться местными жителями

Двоих украинских военнослужащих задержали в Курахове ДНР при попытке затеряться среди мирного населения. Об этом сообщает военкор Андрей Руденко со ссылкой на МВД по ДНР.

Двое украинских военных, задержанных при попытке затеряться среди гражданских в Курахове. Видео © Telegram / МВД по ДНР / Репортёр Руденко V

«Сотрудники МВД по Донецкой Народной Республике задержали двух боевиков киевского режима. Представители временного отдела полиции «Кураховский» в результате проведения оперативных мероприятий выявили двух военнослужащих вооружённых формировании Украины, которые пытались избежать наказания за свои преступления перед народом Донбасса», — говорится в посте.

В настоящий момент оба задержанных переданы сотрудникам профильных служб. В их отношении проведут дальнейшее расследование.