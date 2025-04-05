«Остались скелет и штаны»: Бойцы ВСУ скормили тела убитых товарищей собакам

Беженец Александр Рубцов рассказал ужасающие истории, как украинские военные в Курахово Донецкой Народной Республики выбрасывали тела погибших сослуживцев, которых затем поедали собаки. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости», подчеркнув, что бойцы ВСУ не разбирались, кто перед ними — мирный житель, военный, свой или чужой.

«Они не убирали трупы вообще. Я видел, как собаки труп доедали этого украинца. Скелет и штаны с тапочками. Ну, как так человека не похоронить?», — вопрошает в ужасе Рубцов.

Он предполагает, что этим жутким способом киевские власти пытаются избежать выплат компенсаций за гибель военнослужащих, поэтому руководство не занимается эвакуацией тел. Таким образом, солдаты будут числиться без вести пропавшими.