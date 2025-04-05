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Регион
5 апреля, 05:32

Сальдо рассказал о созданной ВСУ мёртвой зоне

Сальдо: ВСУ превратили процветающее правобережье Херсонщины в мёртвую зону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mojahata

Украинская армия, атакуя правобережную часть Херсонской области, превратила территорию в абсолютно мёртвую зону. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, земля почти полностью опустела, а оставшиеся гражданские живут в постоянном страхе перед угрозой атак со стороны киевских боевиков.

«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает»,рассказал Сальдо РИА «Новости».

По словам губернатора, новости из самого Херсона приходят исключительно мрачные.

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Ранее Life.ru рассказал, что армия ВСУ обстреляла солнечные электростанции в Херсонской области. По словам Сальдо, удары серьёзно не повлияли на энергетический баланс региона и не имеют военного значения. При этом Россия всё равно сможет ответить противнику.

Наталья Афонина
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