Украинская армия, атакуя правобережную часть Херсонской области, превратила территорию в абсолютно мёртвую зону. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, земля почти полностью опустела, а оставшиеся гражданские живут в постоянном страхе перед угрозой атак со стороны киевских боевиков.

«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — рассказал Сальдо РИА «Новости».

По словам губернатора, новости из самого Херсона приходят исключительно мрачные.