Сальдо рассказал о созданной ВСУ мёртвой зоне
Сальдо: ВСУ превратили процветающее правобережье Херсонщины в мёртвую зону
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Украинская армия, атакуя правобережную часть Херсонской области, превратила территорию в абсолютно мёртвую зону. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, земля почти полностью опустела, а оставшиеся гражданские живут в постоянном страхе перед угрозой атак со стороны киевских боевиков.
«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — рассказал Сальдо РИА «Новости».
По словам губернатора, новости из самого Херсона приходят исключительно мрачные.
Ранее Life.ru рассказал, что армия ВСУ обстреляла солнечные электростанции в Херсонской области. По словам Сальдо, удары серьёзно не повлияли на энергетический баланс региона и не имеют военного значения. При этом Россия всё равно сможет ответить противнику.