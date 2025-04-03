Задержанная в Херсонской области призналась в переводах денег ВСУ

Задержанная в Херсонской области гражданка России дала признательные показания и рассказала, что переводила деньги для украинской армии. Деталями допроса поделились в пресс-службе ФСБ России.

«В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Впоследствии я осуществляла несколько переводов средств военнослужащим украинской армии», — сообщила она.

По данным ведомства, задержанная отправляла средства ВСУ на приобретение бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Против неё возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).