Задержанная в Херсонской области призналась в переводах денег ВСУ
ФСБ: Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в спонсировании ВСУ
Задержанная призналась в спонсировании ВСУ. Фото © ЦОС ФСБ РФ
Задержанная в Херсонской области гражданка России дала признательные показания и рассказала, что переводила деньги для украинской армии. Деталями допроса поделились в пресс-службе ФСБ России.
«В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Впоследствии я осуществляла несколько переводов средств военнослужащим украинской армии», — сообщила она.
По данным ведомства, задержанная отправляла средства ВСУ на приобретение бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Против неё возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в государственной измене. По данным следствия, она передавала украинским спецслужбам координаты расположения военных объектов Вооружённых сил России.