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3 апреля, 07:19

Задержанная в Херсонской области призналась в переводах денег ВСУ

ФСБ: Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в спонсировании ВСУ

Задержанная призналась в спонсировании ВСУ. Фото © ЦОС ФСБ РФ

Задержанная призналась в спонсировании ВСУ. Фото © ЦОС ФСБ РФ

Задержанная в Херсонской области гражданка России дала признательные показания и рассказала, что переводила деньги для украинской армии. Деталями допроса поделились в пресс-службе ФСБ России.

«В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Впоследствии я осуществляла несколько переводов средств военнослужащим украинской армии», — сообщила она.

По данным ведомства, задержанная отправляла средства ВСУ на приобретение бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов. Против неё возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

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Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в государственной измене. По данным следствия, она передавала украинским спецслужбам координаты расположения военных объектов Вооружённых сил России.

Ольга Сливченко
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