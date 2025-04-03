21-летний парень с Алтая проведёт 12 лет жизни в колонии из-за донатов ВСУ
Жителя Алтайского края приговорили к 12 годам колонии за перевод денег ВСУ
Жителя Алтайского края приговорили к двенадцати годам лишения свободы за перевод денег Вооружённым силам Украины (ВСУ). 21-летнего фигуранта отправили в колонию строго режима по статье 275 УК РФ (государственная измена), сообщает УФСБ России по региону.
«Житель г. Бийска Алтайского края, 2004 г. р., инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности РФ, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств», — говорится в сообщении.
Кроме того, местного жителя оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Ранее на Кубани был задержан россиянин, которого обвинили в государственной измене. Он передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах РФ. В отношении жителя возбудили уголовное дело.
Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com