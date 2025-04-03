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Регион
3 апреля, 06:46

21-летний парень с Алтая проведёт 12 лет жизни в колонии из-за донатов ВСУ

Жителя Алтайского края приговорили к 12 годам колонии за перевод денег ВСУ

Жителя Алтайского края приговорили к двенадцати годам лишения свободы за перевод денег Вооружённым силам Украины (ВСУ). 21-летнего фигуранта отправили в колонию строго режима по статье 275 УК РФ (государственная измена), сообщает УФСБ России по региону.

«Житель г. Бийска Алтайского края, 2004 г. р., инициативно в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности РФ, ознакомившись с условиями в интернет-мессенджере указанной террористической организации, осуществил преступный умысел, заключающийся в переводе денежных средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, местного жителя оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике
Жительница Крыма передавала ВСУ данные о российской ПВО и военной технике

Ранее на Кубани был задержан россиянин, которого обвинили в государственной измене. Он передавал украинским спецслужбам данные о военных объектах РФ. В отношении жителя возбудили уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Наталья Афонина
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