«Киевские недоумки»: Сальдо заявил о новой атаке ВСУ на энергетический объект

ВСУ подвергли миномётному обстрелу солнечные электростанции в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что России будет чем ответить, если «на добрые слова позитивный рефлекс у киевских недоумков не вырабатывается».

«Военного значения эти обстрелы не имеют, на энергетический баланс области серьёзно повлиять не могут. Зато подчёркнуто нарушают договорённости по мораторию на удары по энергетике», — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.