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Регион
29 марта, 09:47

«Киевские недоумки»: Сальдо заявил о новой атаке ВСУ на энергетический объект

ВСУ обстреляли солнечные электростанции в Херсонской области

ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ подвергли миномётному обстрелу солнечные электростанции в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что России будет чем ответить, если «на добрые слова позитивный рефлекс у киевских недоумков не вырабатывается».

ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

ВСУ атаковали солнечные электростанции в Херсонской области. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

«Военного значения эти обстрелы не имеют, на энергетический баланс области серьёзно повлиять не могут. Зато подчёркнуто нарушают договорённости по мораторию на удары по энергетике», — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.

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Напомним, Украина наплевала на мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на обещания Зеленского. 26 марта дрон ВСУ ударил по объекту в Брянской области. В итоге жители остались без света. Утром 28 марта украинские боевики снова нарушили договорённости и нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен. Российские власти отметили, что Москва всё ещё соблюдает мораторий.

Александра Мышляева
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