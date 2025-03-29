«Киевские недоумки»: Сальдо заявил о новой атаке ВСУ на энергетический объект
ВСУ обстреляли солнечные электростанции в Херсонской области
ВСУ подвергли миномётному обстрелу солнечные электростанции в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что России будет чем ответить, если «на добрые слова позитивный рефлекс у киевских недоумков не вырабатывается».
«Военного значения эти обстрелы не имеют, на энергетический баланс области серьёзно повлиять не могут. Зато подчёркнуто нарушают договорённости по мораторию на удары по энергетике», — написал Сальдо у себя в телеграм-канале.
Напомним, Украина наплевала на мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, несмотря на обещания Зеленского. 26 марта дрон ВСУ ударил по объекту в Брянской области. В итоге жители остались без света. Утром 28 марта украинские боевики снова нарушили договорённости и нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен. Российские власти отметили, что Москва всё ещё соблюдает мораторий.