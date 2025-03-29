ВСУ схоронили пусковые установки HIMARS на энергообъектах под Одессой
Подпольщик Лебедев: ВСУ прятали HIMARS на территории энергообъектов под Одессой
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Киевские войска используют территории энергетических предприятий для размещения своего вооружения на фоне договорённостей России, США и Украины о моратории на удары по энергообъектам. Это подтвердил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, добавив, что украинская армия прячет пусковые установки типа HIMARS на объектах энергетики в Одесской области.
«На данный момент известно, что на территории энергообъектов Одесской области прятали пусковые установки типа HIMARS. И запускали их», — подчеркнул Лебедев в беседе с порталом «Блокнот Одесса».
По его словам, это создаёт опасность для жителей Одессы, поскольку данные объекты становятся легитимными военными целями и могут быть атакованы. Подпольщик подчеркнул, что в условиях военного конфликта уничтожение военных объектов противника является необходимостью, даже если они расположены рядом с гражданской инфраструктурой — это уже «не детская игра».
Ранее Life.ru писал, что Украина не перестала атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на утверждения Владимира Зеленского о прекращении ударов на 30 дней по энергообъектам. Так, 26 марта беспилотник ВСУ атаковал энергетический объект в Брянской области. В результате атаки БПЛА жители Комаричского района остались без электричества. Позднее — утром 28 марта — ВСУ снова нарушили договорённости и нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен. В Кремле напомнили, что российская сторона всё ещё соблюдает мораторий.