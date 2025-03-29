Киевские войска используют территории энергетических предприятий для размещения своего вооружения на фоне договорённостей России, США и Украины о моратории на удары по энергообъектам. Это подтвердил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, добавив, что украинская армия прячет пусковые установки типа HIMARS на объектах энергетики в Одесской области.

«На данный момент известно, что на территории энергообъектов Одесской области прятали пусковые установки типа HIMARS. И запускали их», — подчеркнул Лебедев в беседе с порталом «Блокнот Одесса».