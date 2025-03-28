Песков: Россия соблюдает мораторий на удары по энергообъектам в отличие от Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Москва придерживается моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины. При этом, по словам представителя Кремля, Киев продолжает атаки, несмотря на запрет.

«Тем не менее такое понимание [о моратории] было достигнуто с американскими переговорщиками, и в настоящий момент наши Вооружённые силы выполняют по-прежнему приказ верховного главнокомандующего», — подчеркнул представитель Кремля.