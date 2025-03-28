Песков: Россия соблюдает мораторий на удары по энергообъектам в отличие от Киева
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Москва придерживается моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины. При этом, по словам представителя Кремля, Киев продолжает атаки, несмотря на запрет.
«Тем не менее такое понимание [о моратории] было достигнуто с американскими переговорщиками, и в настоящий момент наши Вооружённые силы выполняют по-прежнему приказ верховного главнокомандующего», — подчеркнул представитель Кремля.
Как уже писал Life.ru, Украина не прекратила атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России, несмотря на утверждения главаря киевского режима Владимира Зеленского о прекращении ударов на 30 дней. Утром 28 марта ВСУ в очередной раз нарушили договорённости нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области. Объект оказался практически уничтожен. Минобороны РФ показало видео станции.
Life.ru