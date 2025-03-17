В Курахово задержали участника обстрелов Донбасса
МВД ЛНР: В Курахово задержали участника обстрелов Донбасса
В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего украинского военнослужащего, который принимал участие в обстрелах Донбасса. Об этом сообщил сотрудник МВД России по ЛНР с позывным Москва.
«Мы совместно с комендатурой установили личность жителя Курахово. Он по собственной воле подписал контракт с Вооружёнными силами Украины и служил на территории ДНР около года. За это время он вёл огонь по военнослужащим ДНР», — приводит комментарий сотрудника РИА «Новости».
Задержанного передали профильным службам для дальнейшего расследования и проверки на возможную причастность к другим преступлениям.
Ранее жительница Курахово рассказала, как боевики ВСУ заставили мужчину спеть гимн Украины, после чего застрелили. Перед этим парня поставили на колени, рассказала женщина, которая видела всё своими глазами.
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