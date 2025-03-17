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16 марта, 22:25

В Курахово задержали участника обстрелов Донбасса

МВД ЛНР: В Курахово задержали участника обстрелов Донбасса

В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего украинского военнослужащего, который принимал участие в обстрелах Донбасса. Об этом сообщил сотрудник МВД России по ЛНР с позывным Москва.

«Мы совместно с комендатурой установили личность жителя Курахово. Он по собственной воле подписал контракт с Вооружёнными силами Украины и служил на территории ДНР около года. За это время он вёл огонь по военнослужащим ДНР», — приводит комментарий сотрудника РИА «Новости».

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Задержанного передали профильным службам для дальнейшего расследования и проверки на возможную причастность к другим преступлениям.

Ранее жительница Курахово рассказала, как боевики ВСУ заставили мужчину спеть гимн Украины, после чего застрелили. Перед этим парня поставили на колени, рассказала женщина, которая видела всё своими глазами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Лия Мурадьян
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