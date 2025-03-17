В Курахово, расположенном в Донецкой Народной Республике, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего украинского военнослужащего, который принимал участие в обстрелах Донбасса. Об этом сообщил сотрудник МВД России по ЛНР с позывным Москва.

«Мы совместно с комендатурой установили личность жителя Курахово. Он по собственной воле подписал контракт с Вооружёнными силами Украины и служил на территории ДНР около года. За это время он вёл огонь по военнослужащим ДНР», — приводит комментарий сотрудника РИА «Новости».

Задержанного передали профильным службам для дальнейшего расследования и проверки на возможную причастность к другим преступлениям.